Apresentadora de TV no Rio Grande do Sul é diagnosticada com mononucleose e passa por tratamento

A apresentadora Cristina Ranzolin, da RBS TV, afiliada da TV Globo no Rio Grande do Sul, foi diagnosticada com mononucleose, doença que causa, entre outros sintomas, anemia no corpo. A jornalista segue internada em um hospital de Porto Alegre desde último domingo (29), onde deve realizar mais exames.

A revelação sobre a doença foi feita por ela por meio das redes sociais. Cristina contou que retornou de férias ao trabalho se sentido muito cansada, o que gerou alerta ainda maior quando uma febre se apresentou. De início, ela achou que se tratava apenas de uma estafa.

Veja também

"Consultei meus médicos, fiz uma série de exames, até achei que estava com Covid, tudo negativo. Voltei à minha rotina, mas no último domingo tive um febrão, comecei a ficar muito ruim. Tô desde domingo internada no hospital, fazendo uma série de exames, um check-up, me viraram do avesso com exames, e apareceu um vírus chamado Epstein-Barr, que é o vírus da mononucleose", explicou em longo relato nas redes.

Em tom tranquilizador, Cristina reforçou que está sendo acompanhada por profissionais especialistas, que, até então, têm investigado uma possível infecção bacteriana associada à mononucleose. Segundo ela, os únicos sintomas vistos no caso dela foram o cansaço e a febre.

Recuperação

Atualmente, Cristina é a apresentadora do Jornal do Almoço, junto com o colega Marcos Matos. No relato, ela falou sobre o trabalho. "Felizmente, já estou melhor. Acho que o pico dessa doença já passou. Espero que logo, logo eu possa estar de volta. Eu também estou com saudade do nosso JA", disse.

Enquanto isso, ele também desejou a pronta recuperação e citou o empenho da colega no ambiente de trabalho, comentando a saudade da convivência diária. "Quero dizer que tô morrendo de saudade dela e tô torcendo para que passe rapidinho esse período. Beijo pra ti, minha amiga, te recupera logo que a gente sente falta de ti aqui", reforçou ele.