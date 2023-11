Fim da última temporada de ‘The Crown’ muda após morte de Elizabeth II

Prestes a estrear a parte um da sexta e última temporada, "The Crown" teve o final alterado após a morte da rainha Elizabeth II. Quem revelou a informação foi o criador e showrunner Peter Morgan, em entrevista à Variety.

De acordo com Morgan, era impossível encerrar a trama sem falar sobre a morte da rainha - mesmo que os eventos da série encerrem em 2005, quase 20 anos antes do falecimento de Elizabeth II.

"Todos nós já passamos pela experiência do funeral. Então, devido ao quão profundamente todos sentiram isso, eu tive que tentar encontrar uma maneira de o episódio final lidar com a morte da personagem, mesmo que ela ainda estivesse viva [na série]", comentou.

O criador da série originalmente considerou fazer da morte da britânica o fim oficial, mas descartou a ideia quando decidiu encerrar a história em 2005. “Foi o limite para mantê-la histórica, não jornalística. Acho que parar quase 20 anos antes dos dias atuais é digno", encerrou.

Os principais nomes do atual elenco de "The Crown" são Elizabeth Debicki (princesa Diana), Dominic West (príncipe Charles), Imelda Staunton (rainha Elizabeth II), Jonny Lee Miller (John Major), Lesley Manville (princesa Margaret), Jonathan Pryce (príncipe Philip) e Senan West (príncipe William). Novidades no casting serão Bertie Carvel (o Primeiro-Ministro Tony Blair), Khalid Abdalla (Dodi Fayed), Kate Middleton (Meg Bellamy) e Luther Ford (Príncipe Harry).

A sexta temporada da série chega à Netflix em duas partes. A primeira parte estreia em 16 novembro, enquanto a segunda chega ao catálogo da plataforma em 14 de dezembro. As outras cinco temporadas seguem disponíveis.

A trama

A nova temporada irá focar na história ocorrida entre a morte da Princesa Diana em 1997 e o casamento do Príncipe Charles e Camilla, em 2005.

Um dos destaques da história está no início do Século XX, quando William começou a frequentar a Universidade de St. Andrews, determinado a seguir, enquanto ainda podia, uma vida tão normal quanto possível. Época também em que teve contato, pela primeira vez, com a plebeia Kate Middleton.