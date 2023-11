Tatá Werneck revela que astrólogo previu relacionamento com Rafa Vitti

Tatá Werneck, 40, atualmente no ar como a Anely de “Terra e Paixão”, revelou que foi avisada por um astrólogo que se casaria com Rafa Vitti, 27. A atriz fez a confissão durante participação no programa "Assim Como a Gente" (GNT), apresentado por Fátima Bernardes, na última sexta-feira (27).

A artista frisou que nunca gostou de homem mais novo e, no começo, lutou muito contra o relacionamento. Os dois estão juntos desde 2019 e são pais de Clara Maria, a Cacá, de 4 anos.

"Eu nunca gostei de homem mais novo! Fui num astrólogo, um ano antes, ele me falou: 'Em janeiro você vai conhecer o cara que você vai se casar! Fui num negócio, encontrei Rafa de regata. Falei: Não! Imagina, menino da Malhação, jamais! Mas liguei para o astrólogo, falei: olha, conheci um menino da Malhação", em seguida, o profissional afirmou que seria ele com quem ela se casaria. Tatá disse que prontamente respondeu: "mas é o Rafa Vitti", relembrou.

Justamente pela sua resistência em se envolver, a comediante disse que demorou a se render ao amor. "A gente fez verdade ou consequência e aí ele (Rafa) falou assim: 'o que eu posso fazer? Eu tenho 22 anos, eu fico excitado o dia inteiro', alguma coisa assim (risos). Aquilo ficou na minha cabeça, Fátima! (...) Mas ele ficou dois meses atrás de mim e eu falei: não quero! Só que aí, eu já estava apaixonada!", ressaltou Tatá, relatando que, na época, foi para a Disney com Paulo Gustavo e o ator afirmou que ela estava gostando de Rafa.

A apresentadora perguntou para a artista se ela demorou a aceitar a relação por preconceito. "Eu tinha, sabia? Eu ficava meio envergonhada de estar com um cara mais novo e também falava para ele: 'você tem que viver muita coisa que eu já vivi, sabe? Eu não quero que você pule essas etapas'. Eu terminei com ele antes de começar a namorar. Eu queria tirar aquilo da minha frente. Eu queria ser mãe e ele falou: 'eu quero ter um filho com você'. E outro dia o Rafa falou: 'você viu que tudo o que eu te prometi no primeiro dia, eu fiz?'. Ele casou comigo, teve a Cacá", concluiu.

Na rede social "X" (antigo Twitter), os internautas ficaram impressionados com a destreza do astrólogo consultado pela atriz. E brincaram. "Faria tudo pra falar com o astrólogo da tata werneck", comentou um. "O vidente falando pra Tatá Werneck que o amor vai ser sempre difícil pra ela é tipo o astrólogo falando que meu saturno é na casa 7", disse outra pessoa.

Gravidez difícil

Em outro momento, a convidada deu detalhes da gestação conturbada de Clara Maria. Além de passar por vários episódios de mal-estar durante a gestação, Tatá desabafou sobre as críticas que recebeu na época e problemas que passou após o nascimento da pequena.

“Eu sofri muito, passei muito mal, passei dois meses deitada, vomitava 40 vezes por dia. E as pessoas me julgavam muito por estar reclamando. A primeira coisa que eu falei quando ela nasceu foi: ‘filha, me perdoa por não ter tido ainda a dimensão do que é ser a sua mãe'”, contou a artista, bastante emocionada, a Fátima Bernardes e Serginho Groismann, outro convidado da edição.