Selena Gomez anuncia saída das redes sociais após cobrança por opinião sobre guerra

A cantora Selena Gomez, de 31 anos, anunciou, na última segunda-feira (30), que se afastará de suas redes sociais, devido à violência e terror que estão acontecendo pelo mundo, referindo-se à guerra entre Israel e o Hamas. Esta é a segunda vez que ela faz uma pausa na internet neste ano.

A decisão veio após a ex-estrela da Disney se irritar com cobranças envolvendo um posicionamento dela em relação à guerra entre Israel e o Hamas. Fãs de Selena pediram para ela usar sua plataforma com mais de 400 milhões de seguidores para expor sua opinião sobre o conflito.

“Tenho me afastado das redes sociais porque meu coração se parte ao ver todo o horror, ódio, violência e terror que está acontecendo no mundo. Pessoas sendo torturadas, mortas ou alvo de qualquer ato de ódio contra qualquer grupo é horrível. Precisamos proteger todas as pessoas, especialmente as crianças, e acabar com a violência de uma vez por todas”, começou.

Fãs pedem retorno rápido

Ao finalizar o comunicado, Selena ainda revelou um desejo. “Peço desculpas se minhas palavras nunca serão suficientes para todos ou para uma hashtag. Eu simplesmente não consigo ficar de braços cruzados vendo pessoas inocentes serem machucadas. Isso é o que me deixa doente. Eu gostaria de poder mudar o mundo, mas uma postagem não será suficiente".

Os internautas reagiram à publicação da diva pop e pediram para que a ausência dela não dure muito. "Ela precisa disso", aplaudiu um. "Selena, por favor, não queremos que você vá", disse outra pessoa.

Em fevereiro deste ano, a artista também comunicou que deixaria suas redes sociais por um período, após sair em defesa da cantora Taylor Swift devido a um vídeo envolvendo a esposa de Justin Bieber, Hailey Bieber. Na ocasião, ela afirmou ser feliz com sua vida e se sentir “um pouco velha” para lidar com a internet.