Após polêmica com noiva de Zezé, Zilu Godói afirma só possuir contas oficiais na web

Zilu Godói negou veementemente que também tenha uma conta falsa nas redes sociais para falar mal, anonimamente, de pessoas que não goste. A noiva de Zezé di Camargo, Graciele Lacerda, foi exposta pelo colunista Leo Dias por estar por trás da conta "@prisciladantas568" no dia 31 de outubro. O casal tentou se justificar, expondo um suposto perfil da ex-mulher do sertanejo, como se ela dedicasse tempo ao fazer o mesmo que a dançarina.

Em uma nota enviada a Leo Dias nesta quarta-feira (1), a mãe de Wanessa destacou que só possui perfis oficiais na web, diferente da rival. Além disso, ela refletiu sobre os ataques que recebia com frequência que, de acordo com o texto, podem ter sido orquestrados pela morena. “Zilu Camargo, influencer e apresentadora do canal ‘Coisas de Zilu’, enfrenta uma situação de longa data relacionada a ataques nas redes sociais, perpetrados por meio de perfis falsos.

Recentemente, graças a uma reportagem do jornalista Leo Dias, conseguimos identificar a origem desses ataques”, iniciou o texto feito pela assessoria da famosa.

A nota divulgada pela equipe da ex de Zezé continuou: “Diante desse cenário, Zilu Camargo reitera sua total confiança no sistema de justiça e, sobretudo, na justiça divina. Sua dedicação permanece inabalável no que diz respeito à produção de conteúdo de alta qualidade para seus fiéis seguidores, aos quais ela expressa profunda gratidão pelo apoio contínuo”.

No término do comunicado, Zilu alfinetou a rival ao destacar que não possui contas privadas com outros nomes: "É importante destacar que Zilu Camargo mantém exclusivamente perfis oficiais nas principais redes sociais. Ela utiliza essas plataformas com o propósito de promover seu bem-sucedido canal no YouTube, o qual já conquistou dois prêmios de prestígio nos Estados Unidos este ano”.

Repercussão

O caso ganhou a mídia no último sábado (28), quando Amabylle Eiroa, nora do sertanejo, citou o nome de Graciele Lacerda diretamente ao publicar um registro do email vinculado à conta fake.

Nesta terça-feira (31), Zezé admitiu que a noiva realmente havia criado um perfil falso, mas que a página seria utilizada para que Graciele se defendesse de ataques na internet. Segundo ele, a prática é feita por diversas personalidades.

O cantor admitiu que também possui uma conta falsa e que teria orientado a noiva a criar uma própria. “Como eu tenho uma e até já a usei, falei: ‘Você deve ter também um fake para uma hora que quiser responder alguma coisa sem usar o próprio nome’”, declarou o cantor, que disse que o caso será tratado na Justiça.