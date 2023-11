Filho de Zezé Di Camargo diz que pai está colocando a carreira em risco por Graciele Lacerda

Igor Camargo, filho de Zezé Di Camargo, criticou a postura do pai em meio aos ataques anônimos promovidos pela madrasta, Graciele Lacerda, às mulheres da família Camargo. Segundo o DJ, Zezé Di Camargo está colocando a carreira em risco.

"Uma pena ele estar se expondo e expondo uma carreira tão linda por estar sendo enganado. Ainda mais que eu trabalho com ele e sei do gigante que ele é, e do amor que ele coloca no trabalho, que tem com os fãs e sei que é um homem bom", disse ao portal Léo Dias.

Igor revelou que tinha um acordo com o pai para que os dois não se envolvessem na briga. No entanto, Zezé Di Camargo defendeu a companheira publicamente e o filho decidiu se envolver na briga também.

"Só estou falando, porque eu tinha um acordo com meu pai, da gente não se meter [na briga], mas ele está quebrando esse acordo comigo. Ele defende a mulher dele então, e eu a minha se for assim. Mas a minha está correta e o Brasil inteiro sabe", declarou.

Entenda o caso:

A companheira de Igor, Amabylle Eiroa, decidiu expor nas redes sociais o perfil falso utilizado por Graciele para atacar a família do cantor. "Àquela, de nome Graciele Lacerda, que semeou o caos com base em uma teia de mentiras e manipulações: saiba que o relógio inexorável da verdade tocou. Você assumiu o risco, executando ações por trás do fake @prisciladantas568 aqui na internet e, após ser descoberta, gerou caos dentro da família, causando apontamento em inocentes que nunca lhe fizeram nenhum mal, apenas descobriram que você fazia o mal", declarou.

Nesta quarta-feira (31), um vídeo divulgado por Leo Dias mostra a atual de Zezé com o celular na mão, editando uma foto no Instagram, e, na imagem, é possível ver o perfil falso entre as contas administradas por Graciele.

Em áudio enviado a Leo Dias, Graciele disse que está magoada com a exposição e que irá acionar seus advogados e expor "coisas mais graves". Também afirmou que irá à delegacia. "Quando a gente age com a emoção, a gente acaba fazendo besteira, fazendo errado e depois não tem como voltar atrás. Eu estou quieta, respirando fundo, porque, se eu for agir pela emoção, vou botar tudo a perder. Tem muita coisa grave aí diante disso tudo. A gente não queria que fosse a público, temos pavor de polêmica, de falar coisa de família em rede social", comentou.