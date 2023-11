Rachel Sheherazade deseja a saída de Jenny, Márcia Fu e Nadja: ‘show de falsidade’

A participação de "A Fazenda 15" acabou para Rachel Sheherazade, mas a jornalista parece não ter se desvinculado da atração. Comentando ativamente o programa, ela usou os stories do Instagram, nesta quarta-feira (1), para dar palpite sobre a 6ª roça da temporada, formada por Jenny Miranda, Márcia Fu e Nadja Pessoa.

Nos vídeos, ela afirmou que as três peoas não fariam falta se deixassem o programa e as acusou de falsidade e dissimulação.

"É um show de falsidade, né? Por isso eu queria que as três saíssem se fosse possível. Mas não é assim a dinâmica do jogo. A gente tem que escolher quem quer que fique".

A ex-participante também comentou: "a minha torcida para eliminar primeiro é para a Jenny, já expliquei os meus motivos — que são óbvios. Ela foi a responsável pela minha saída". A jornalista foi expulsa da edição atual de "A Fazenda" depois de ter colocado a mão no rosto da rival numa discussão com Jenny, no dia 19 de setembro.

No último dia 26, em outro momento de conversa com os seguidores via Instagram, a loira aproveitou para revelar a torcida por Kally Fonseca. Ela também disse esperar o melhor para Cezar Black. "Que sua trajetória seja ainda mais iluminada aí dentro", escreveu em um tuíte.

Programa em rede social

Colhendo os frutos da super exposição no reality, a ex-integrante de 50 anos também está aproveitando para divulgar o seu programa de entrevistas. Chamada de "Fala Sheherazade", a atração foi lançada na quinta-feira (1), no canal dela do Kwai. Na edição de estreia, ela bateu papo com Gretchen.

Ao Notícias da TV, a marca comunicou que essa é a primeira parceria exclusiva com a jornalista após a saída do reality. Claudine Bayma, diretora-geral do Kwai Brasil, informou que a empresa está feliz com a contratação da jornalista. "Queremos entregar uma experiência complementar ao reality show, com conteúdos que você só encontra no Kwai", contou.