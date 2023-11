Leonardo Vieira relembra ‘Renascer’ e faz desabafo sobre dificuldades que passou

Ao participar da novela "Renascer" como o coronelzinho José Inocêncio, o ator Leonardo Vieira saiu do anonimato e se tornou queridinho do Brasil. Mesmo grato ao folhetim, o artista guarda também memórias amargas da participação da trama de 1993.

Em entrevista ao podcast Papo de Novela (antigo Novela das 9), ele recordou as dificuldades que enfrentou. “Fazer 'Renascer' foi realmente muito duro. Foi meu primeiro trabalho, não foi um trabalho fácil para mim, com toda a imaturidade que eu trazia. Era um momento difícil na televisão, tinha acontecido uma tragédia na história da novela anterior (o assassinato da atriz Daniella Perez durante a novela 'De Corpo e Alma'). Tinha uma expectativa muito grande para esta novela acontecer. E era o retorno do Benedito Ruy Barbosa também à TV Globo. Tinha todo este aspecto”, contou.

Legenda: José Inocêncio (Leonardo Vieira) e Santinha (Patrícia França) viviam par romântico Foto: Divulgação/TV Globo

O artista também comentou que se deparou com um texto denso e que ele, por ser iniciante e estar mais atrelado ao ritmo do teatro, não tinha costume em decorar falas longas e profundas.

"Não estava acostumado com aquele ritmo da televisão, muito intenso, muito texto. Mas valeu a pena, foi muito bom, uma entrega total. E acabou que culminou no convite para fazer 'Sonho Meu', ser protagonista da novela junto com a Patrícia França.”

Pensar em José Inocêncio remete à Santinha e Leonardo relembra a química com sua parceira de cena. "Rolou uma magia com os atores. O Benedito Ruy Barbosa, no auge da sua genialidade, escreveu cenas lindas, que davam um prazer enorme de fazer e de falar cada palavra. E a Patrícia tinha um brilho da juventude e um grande desejo, assim como eu, que tudo desse certo.", recorda, elogiando a atriz Patrícia França.

Na nova versão de "Renascer", prevista para ir ao ar em janeiro de 2024, caberá a Humberto Carrão e Duda Santos viver este casal e fica o público na expectativa de ver se os dois terão a mesma química da dupla original.