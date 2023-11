Henri Castelli teve sequelas permanentes após agressão, indica perícia

O ator Henri Castelli adquiriu sequelas permanentes como resultado de uma briga ocorrida há quase três anos em Barra de São Miguel, no estado de Alagoas. O laudo pericial, parte integrante do processo judicial em curso, revelou a gravidade das lesões.

O documento, divulgado pelo Uol nesta quarta-feira (1), descreveu que o ator ficou com parestesia, o que significa a perda de sensibilidade da pele na região em que sofreu a agressão, no lado direito da face, perto da boca e do queixo.

O perito responsável pelo texto declarou, ainda, que um lado da mandíbula não está exatamente igual ao outro, mas que a diferença é aceitável. “Não é uma assimetria anormal ou acentuada a ponto de caracterizarmos como uma deformidade”, explicou.

O ataque

Na virada do ano de 2020, o ator foi surpreendido por agressores em um restaurante alagoano. Henri Castelli teve a mandíbula fraturada, necessitando de atendimento hospitalar emergencial, o que, na época, comoveu e preocupou seus fãs.

No processo aberto, o famoso busca uma indenização de R$ 400 mil do empresário Bernardo Amorim e do corretor de imóveis Guilherme Accioly Ferreira. Ele relata ter sido atacado pelas costas "por duas pessoas que não conhece e com quem nunca manteve diálogo ou qualquer tipo de relação".

Comovido

Passando por uma dolorosa recuperação, o artista deu entrevista ao "Fantástico" em janeiro deste ano e mencionou seu temor de ficar com sequelas. "Tenta imaginar acordar, olhar no espelho e ver sua boca torta", disse, chorando.

Na conversa, Henri desabafou: "Foram cinco segundos, foi tudo muito rápido. Eu tô fazendo terapia para tentar me acalmar. Quando encosto no travesseiro, parece que estou tomando soco. (...) Eu trabalho com isso (a aparência, como ator). Sou pai de família, tenho dois filhos, sustento a minha família sozinho, sustento a minha mãe. Quero voltar a trabalhar e que meu rosto volte a ficar normal", disse ele, bastante emocionado.