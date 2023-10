Elenco da nova versão de Renascer é divulgado; veja comparação com atores da versão de 1993

A regravação da novela "Renascer", da TV Globo, tem previsão de estreia para janeiro de 2024, e irá substituir "Terra e Paixão", no horário das nove da noite. O remake vai contar com atores que participaram da primeira versão, como Marcos Palmeira e Jackson Antunes.

A produção é de Benedito Ruy Barbosa, mesmo autor de "Pantanal", e foca na história de José Inocêncio, que tem uma relação difícil com o filho, João Pedro. Isso porque o amor da vida dele, Maria Santa, morreu no parto do nascimento do menino.

Confira o antes e depois do elenco da produção.

José Inocêncio (mais maduro)

O personagem José Inocêncio, versão mais madura, foi interpretado por Antônio Fagundes na versão de 1993. Na época, Marcos Palmeira deu vida ao filho dele, João Pedro. Porém, assume o papel do patriarca no remake de 2024.

Legenda: José Inocêncio (mais velho) foi interpretado por Antônio Fagundes na versão original. Em remake, Marcos Palmeira que dará vida ao personagem Foto: Divulgação/Globo

José Inocêncio (jovem)

Já o personagem jovem de José Inocêncio foi interpretado por Leonardo Vieira, em 1993. Nova versão terá Humberto Carrão dando vida ao papel.

Legenda: José Inocêncio (jovem) foi interpretado por Leonardo Vieira na versão original. Em remake, Humberto Carrão que dará vida ao personagem Foto: Divulgação/Globo

Maria Santa

Na novela, Maria Santa é o amor da vida de José Inocêncio. Em 1993, foi interpretada por Patrícia França, já em 2024, será por Duda Santos. Ela vai morrer no parto.

Legenda: Maria Santa foi interpretada por Patrícia França na versão original. Em remake, Duda Santos que dará vida à personagem Foto: Divulgação/Globo

João Pedro

O Marcos Palmeira, que vai voltar na trama como José Inocêncio, esteve na versão original como João Pedro, o filho de Maria Santa e José. O ator Juan Paiva dará vida ao personagem na nova versão.

Legenda: João Pedro foi interpretado por Marcos Palmeira na versão original. Em remake, Juan Paiva que dará vida ao personagem Foto: Divulgação/Globo

Mariana

A Mariana é neta de Belarmino. Interpretada por Adriana Esteves, a personagem foi a nova esposa de José Inocêncio. Na regravação, será Theresa Fonseca.

Legenda: Mariana foi interpretada por Adriana Esteves na versão original. Em remake, Theresa Fonseca que dará vida à personagem Foto: Divulgação/Globo

Coronel Belarmino

O coronel Belarmino, conhecido pelo bordão "É justo, é muito justo, é justíssimo", foi interpretado por José Wilker. Na nova versão, a responsabilidade será de Antonio Calloni.

Legenda: Coronel Belarmino foi interpretado por José Wilker na versão original. Em remake, Antonio Calloni que dará vida ao personagem Foto: Divulgação/Globo

Jacutinga

Fernanda Montenegro deu vida à Jacutinga. Juliana Paes, que já participou do remake de "Pantanal", assume o papel na regravação.

Legenda: Jacutinga foi interpretada por Fernanda Montenegro na versão original. Em remake, Juliana Paes que dará vida à personagem Foto: Divulgação/Globo

José Venâncio

O José Venâncio foi interpretado por Taumaturgo Ferreira, em 1993, e ganhará vida com Rodrigo Simas, em 2024.

Legenda: José Venâncio foi interpretado por Taumaturgo Ferreira na versão original. Em remake, Rodrigo Simas que dará vida ao personagem Foto: Divulgação/Globo

Buba

Buba, por quem José Venâncio é realmente apaixonado, foi interpretada por Maria Luisa Mendonça, e o novo papel será de Gabriela Medeiros, uma atriz trans.

Legenda: Buba foi interpretada por Maria Luisa Mendonça na versão original. Em remake, Gabriela Medeiros que dará vida ao personagem Foto: Divulgação/Globo

Eliana

A Eliana é esposa de José Venâncio. Em 1993, foi interpretada por Patricia Pillar, mas o papel no remake será de Sophie Charlotte.

Legenda: Eliana foi interpretada por Patricia Pillar na versão original. Em remake, Sophie Charlotte que dará vida à personagem Foto: Divulgação/Globo

Coronel Egídio

O coronel Egídio se chamava coronel Teodoro na primeira versão, sendo interpretado por Herson Capri. Em 2024, o personagem será interpretado por Vladimir Brichta.

Legenda: Coronel Teodoro foi interpretado por Herson Capri na versão original. Em remake, Vladimir Brichta que dará vida ao personagem Foto: Divulgação/Globo

Matador Damião

Em 1993, o matador Damião foi interpretado por Jackson Antunes, rosto conhecido pelos telespectadores da época. Com nova versão, Xamã que aceitou o desafio.

Legenda: Damião foi interpretado por Jackson Antunes na versão original. Em remake, Xamã que dará vida ao personagem

Tião Galinha

Tião Galinha, um dos marcantes personagens da novela, foi interpretado por Osmar Prado na versão de 1993. Em remake, Irandhir Santos, que fez José Lucas em Pantanal, dará vida ao caipira.