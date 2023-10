Bruna Biancardi se manifesta sobre a morte da fotógrafa de Mavie: ‘inesperada notícia’

Bruna Biancardi se manifestou em um story no seu Instagram, nesta quinta-feira (26), sobre a morte repentina da fotógrafa Ingryd Alves, a qual recentemente foi a responsável pelo ensaio newborn do bebê da influenciadora com o jogador de futebol Neymar, a Mavie.

“Hoje nos deparamos com a triste e inesperada notícia do falecimento da Ingryd Alves, que fez as fotos newborn da Mavie na semana passada. Quero deixar aqui os nossos sinceros sentimentos à família, amigos e colaboradores do estúdio”, começou a morena.

Ainda na postagem, Bruna elogiou bastante o trabalho da fotógrafa: “Conheci a Ingryd no nascimento da Marina e aqui em casa, durante as fotos, pude notar o quanto ela gostava do que fazia, tão calma, tocando a Mavie nas pernas dela com todo o cuidado pra ela não chorar, não acordar.. tão detalhista com as fotos”. No fim, a mamãe desejou que Deus a receba e que conforte os familiares da profissional.

Morte de Ingryd

Ingryd Alves morreu na manhã de quinta-feira (26), aos 28 anos, após sofrer um mal súbito. Ela tinha dois estúdios de fotografia em São Paulo e fazia ensaios de grávidas, bebês recém-nascidos e famílias.

Muito famosa entre os artistas, além de Mavie, ela já tinha fotografado Athena, filha de Stefany Boro e Jottapê e também havia participado do chá de bebê de Toguro e Nara Paraguaia.