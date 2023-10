Quem é Ricardo Merini? Conheça o ator e modelo que está desaparecido em SP

O ator e modelo Ricardo Merini, de 37 anos, está desaparecido desde a noite do último sábado (21), quando foi visto pela última vez no bairro Bela Vista, região central da cidade de São Paulo.

Conforme a Secretaria de Segurança Pública do Estado (SSP-SP), o caso foi registrado no mesmo dia pela 5ª Delegacia de Investigações sobre Pessoas Desaparecidas do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

QUEM É RICARDO MERINI?

No início dos anos 2000, Ricardo Merini começou a trabalhar como modelo após participar de um concurso de beleza. Três meses após ingressar na carreira, em São Paulo, ele se mudou para Nova York, nos Estados Unidos.

Como modelo, participou do calendário de moda internacional, fez trabalhos para importantes marcas e também foi um rosto exclusivo de uma famosa grife italiana. Nas redes sociais, Ricardo compartilha fotos de seus trabalhos por meio de selfies, ensaios fotográficos e bastidores.

Apesar do sucesso como modelo, ele fez sua formação em teatro, cinema e audiovisual pela Escola Célia Helena. Contudo, apesar de não ter feitos trabalho na televisão, ele esteve no elenco da peça Terror e Miséria no Terceiro Reich (2012) e na websérie Halls Sensação que Inspira (2014).

Após a participação na webserie, ele participou de três curtas-metragens — “Noite na Taverna” (2015), “Asco” (2015) e “O Coração do Príncipe” (2014). Após o desaparecimento, amigos do artista criaram campanha nas redes para tentar encontrá-lo.

“Pedimos a colaboração de todos! Se você viu ou tem qualquer informação sobre o paradeiro de Ricardo, por favor, entre em contato imediatamente. Roseli 47-99609-6463 e Fernanda 11-98761-8949”, diz o post compartilhado pelos amigos do ator e modelo.