Imagens mostram Ricardo Merini, ator desaparecido, saindo sozinho de casa; entenda caso

Desaparecido desde o último sábado (21), o ator Ricardo Merini foi filmado deixando o prédio em que morava, no bairro Bela Vista, localizado em São Paulo. Em imagens de câmeras de segurança, ele aparece saindo do imóvel desacompanhado, por volta das 23h30.

Veja também

De acordo com informações do O Globo, as imagens foram obtidas por amigos do artista, que se uniram para tentar auxiliar nas investigações do caso. O grupo, inclusive, chegou a reconstituir o percurso que Ricardo teria usado para ir até a casa de um amigo, com quem deveria ter se encontrado na noite em que desapareceu.

“Estamos buscando imagens de câmeras da rua porque já sabemos que ele foi a pé. Não há registro de que tenha pegado um Uber. A casa desse amigo, que está nos ajudando a tentar localizá-lo, ficava a cerca de 20 minutos de onde o Ricardo mora”, explicou Fernanda, amiga de infância do ator.

Além das imagens, o celular do artista foi localizado pela polícia no distrito de Jaguaré, na Zona Oeste de São Paulo, a cerca de 14 km do apartamento do ator. Uma equipe de agentes foi até o local e conseguiu recuperar o aparelho, que passará por análise.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou, ao jornal carioca, que o caso foi registrado como desaparecimento de pessoa, e que a 5ª Delegacia de Investigações sobre Pessoas Desaparecidas do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está à frente da apuração policial.

DESAPARECIMENTO

Visto pela última vez na noite de sábado (21), Merini havia acabado de chegar de uma viagem que fez para Santa Catarina a trabalho. Ele desembarcou às 21h30, foi para casa e voltou a sair às 23h30, para encontrar um amigo. O ator, no entanto, não chegou ao local, nem entrou em contato com amigos e parentes desde então.

QUEM É RICARDO MERINI?

Modelo e ator, Ricardo Merini já atuou em três curtas-metragens: “Noite na Taverna”, “Asco” e “O Coração do Príncipe”. No audiovisual, ainda fez parte do elenco da websérie “Halls Sensação que Inspira”. Longe das câmeras, ele participou da peça de teatro “Terror e Miséria no Terceiro Reich”.