Se recuperando de acidente, Kayky Brito grava vídeo motivando os seguidores: 'fé sempre'

O ator Kayky Brito fez a segunda aparição nas redes sociais desde que recebeu alta do hospital, em 29 de setembro. Nesta quinta-feira (26), ele publicou um vídeo no Instagram com reflexões em que acabou mostrando uma cicatriz na cabeça, fruto do atropelamento que sofreu na madrugada de 2 de setembro. O ator teve um traumatismo craniano no acidente, que resultou em internação de quase um mês na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“Com Deus eu falo todo dia e só agradeço, porque, um dia, sonhar é fazer e a gente pode fazer, só cabe à gente”, declarou o artista, de forma reflexiva, aos seus seguidores.

Recentemente, em 10 de outubro, Kayky agradeceu por todas as orações recebidas após o atropelamento. Em vídeo, ele também falou sobre sua recuperação depois de 27 dias de internação.