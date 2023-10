Ísis Valverde tem 'falsos nudes' vazados e aciona advogados

A atriz Isis Valverde teve fotos nuas atribuídas a ela vazadas na internet. A informação do vazamento de nudes foi veiculada pela colunista Fábia Oliveira, do portal Metrópoles, nesta quinta-feira (26).

Segundo a publicação, o crime cibernético foi cometido com a publicação de imagens, que seriam, na verdade, montagens com fotos postadas pela atriz nas redes sociais. Nos posts, ela estava usando roupas ou biquínis, que foram retirados com a ajuda de programas de computador.

A assessoria de imprensa de Isis Valverde informou que seu escritório de advocacia acionou a Justiça para que a questão seja resolvida.

Crimes cibernéticos

Isis Valverde não é a única atriz vítima de crimes cibernéticos. Na última semana, Vera Fischer, de 71 anos, revelou que suas fotos estavam sendo usadas em um site pornô e acionou seus advogados para que os registros fossem removidos.

Um perfil com o nome Hadassa Blond está se passando pela atriz e oferecendo uma "experiência sensual para homens e mulheres", além de show online, depilação e dominação.

"Os advogados da atriz já estavam cientes e estão trabalhando nesse e em outros casos de uso indevido da imagem dela", disse a equipe de Vera.

O que diz a defesa de atriz

Ricardo Brajterman, advogado que representa Ísis Valverde, conversou com a colunista Fábia Oliveira e deu detalhes sobre o crime cibernético sofrido pela atriz.

Segundo o advogado, a situação foi criada por um aplicativo de inteligência artificial, que a equipe jurídica já está tomando as medidas legais para retirar do ar.

“Não vazou qualquer nude da minha cliente. Na realidade, existe um aplicativo criminoso que, utilizando a inteligência artificial de forma ilícita, permite que o usuário coloque o rosto de qualquer pessoa – adultos, crianças, padres, freiras, artistas… – anexado a um corpo nu de outra pessoa. Foi isso que aconteceu com Ísis Valverde”, explicou Ricardo Brajterman.