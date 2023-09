Marcus Buaiz relembra divórcio e comenta relação com Isis Valverde: 'estou muito feliz'

Em entrevista à Revista Quem, divulgada nesta sexta-feira (8), o empresário Marcus Buaiz, ex-marido da cantora Wanessa Camargo, relembrou o fim do casamento e comentou os rumores acerca do relacionamento com a atriz Isis Valverde.

Buaiz e Wanessa foram casados por quase 20 anos e juntos tiveram dois filhos: José Marcos, de 11 anos, e João Francisco, de 9. A separação do casal foi anunciada no fim de 2022, e segundo o empresário, no processo, ele reavaliou muitas coisas.

Assuntos relacionados

"Respeito muito o que a vida nos traz como desafio. Quem vive um divórcio, vive um luto. Vivi o meu. Isso foi extremamente importante para mim. Busquei ser uma pessoa melhor. Quando a gente se vê sozinho, a gente busca o autoconhecimento. Foi muito importante essa conexão comigo mesmo. Pude reconquistar um lugar muito especial de me sentir bem comigo mesmo", contou.

Relacionamento com Isis Valverde

Buaiz revelou que conheceu Isis Valverde por acaso. Segundo o capixaba, ele e a atriz se viram pessoalmente pela primeira vez em Paris, por meio de amigos em comuns. O namoro dos dois começou há sete meses.

"Honestamente não estava esperando quando a Isis apareceu, mas que sorte a minha que ela cruzou o meu caminho. Estava focado no trabalho e nas minhas coisas. Tem coisas na vida que a gente não controla. Estou muito feliz", disse ele.

O empresário comentou como lida com os rumores de crise na relação, que circularam nas últimas semanas. "As pessoas sempre tentam de alguma forma participar, mas vai caber a nós permitir que isso aconteça. Ciúmes não existe! Só existe muito respeito e admiração. Na nossa relação não há espaço para insegurança. Estamos juntos por opção e vivendo um momento positivo e especial".

"Incentivo a Isis a fazer o que ela ama. A admiro e a respeito muito. Ela é uma mulher cheia de atitude, super talentosa, grande empreendedora, com uma grande vontade de realizar projetos... Além de tudo, ela é uma mãe incrível. Ela tem grandes oportunidade no Brasil e inúmeras lá fora. Vou incentivá-la da mesma forma que ela me incentiva. Um relacionamento sólido e de muito respeito e carinho sempre fortalece o sonho de cada um. Estou muito feliz", ressaltou ele, que confessa apenas um desejo: ter mais filhos. "Isso eu quero. Amo ser pai", finalizou ele.