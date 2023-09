Tatá Werneck explica que internação na UTI por Covid ocorreu por crise de ansiedade: 'desesperada'

A atriz Tata Werneck falou abertamente, nesta quinta-feira (7), sobre seu afastamento das gravações da novela "Terra e Paixão", da TV Globo, após ser diagnosticada com Covid-19. Por meio do Instagram, ela respondeu perguntas de seguidores e disse que uma crise de ansiedade a fez ir parar na UTI quando estava com a doença.

"Eu tive um dia de sintoma em relação a Covid. Graças a Deus, tomei todas as vacinas, mas a minha ansiedade foi muito grande. Eu fui parar na UTI. A gente tem que olhar também para esses sintomas emocionais, para essas crises com carinho. A gente tem a mania de descartar 'ah, isso é coisa da cabeça'. Ansiedade faz coisas com o corpo também, você fica desesperada. Eu tive outras coisas por causa disso. Se você tem uma pessoa com crise de ansiedade perto de você, olhe para isso com carinho porque isso não é besteira", disse atriz.

Na semana passada, Tata, que interpreta Anely na novela, e o ator Jonathan Azevedo, que faz Odilon, foram afastados das gravações após serem diagnosticados com Covid-19.

Nessa semana, a atriz já voltou para as gravações da novela.