Influencer Toguro diz que companheira está apresentando 'boa resposta' após complicação em parto

O influencer Tiago Toguro atualizou o quadro de saúde da sua companheira, Nara Paraguaia, após ela sofrer complicações durante o parto do filho do casal, Gael. Segundo ele, a esposa precisou de seis bolsas de sangue durante o primeiro dia de internação, mas tem apresentado uma "boa resposta".

"Cinco anos atrás eu vivi uma cena em que minha mãe ficou 50 dias na UTI, veio a falecer no dia 11 de setembro, data do meu aniversário. O bebê estava previsto para nascer nessa mesma data, mas veio à vida dia 6 de setembro. Não sei se existe alguma relação. Primeiro dia de UTI da Nara, ela recebeu seis bolsas de sangue, totalizando três litros. Corpo humano tem mais ou menos seis litros no total. Nara é nova, não bebe e nem fuma, está tendo uma boa resposta", escreveu no Instagram.