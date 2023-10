Atriz Evelyn Castro desabafa sobre relação abusiva com parceiro que tinha 'vida dupla'

A atriz e comediante Evelyn Castro, conhecida por sua participação em "Porta dos Fundos", usou as redes sociais na última terça-feira (24), para desabafar sobre o relacionamento abusivo que sofreu. Ela também disse que, depois do término, há mais de cinco meses, descobriu que estava sendo traída, pois o ex-companheiro levava uma vida dupla.

Veja também

A famosa começou o vídeo falando diretamente para as mulheres, em tom de alerta: "Infelizmente ou felizmente, vou ter que ter este papo sério com vocês. Principalmente por nós mulheres. Chega!", escreveu na legenda do vídeo. Evelyn disse que chegou "no limite". "Lembra da história da mãe que tirou o filho da boca do jacaré? É exatamente isso. É o meu limite", disse.

A humorista decidiu expor a situação após o seu filho Juan, de oito anos, ser envolvido na história. O menino recebeu mensagens de parentes da família do ex-companheiro dela. "Resolvi vir aqui expor porque acho que a gente não tem que ficar calada mais diante de todas essas coisas, diante de violência. (...) É lamentável, é triste. É uma pessoa que até admirava, mesmo fazendo violência psicológica. Porque a mulher se culpa, então eu aceitava as coisas. A gente não tem que aceitar migalhas, mereço coisa melhor", afirmou, sem, no entanto, revelar a identidade do ex.

A artista, ainda, falou que as crises eram uma constante e que ela se via desenvolvendo ansiedade para conseguir manter a união. "Muitas coisas aconteceram no nosso relacionamento. A gente não se dava bem. Tentávamos, porque eu pelo menos achava que havia sentimento. E percebi, caiu uma venda, de que vivia coisas abusivas e violência psicológica. Era ignorada demais, porque a pessoa não gostava de conversar. Não havia diálogo. Acontecia um "pingo" de alguma coisa, parava de falar. Isso me causava gatilhos de ansiedade. Eu tinha crises de ansiedade na casa dessa pessoa. Sempre era a maluca".

Ela contou que o relacionamento que o ex-parceiro dela teve com outra mulher, que foi em 2019 e 2020, também deixou essa mulher mal. "É triste ver mulheres nessa situação também, e estou aqui para dizer que não sabia, eu não sabia mesmo dessa história. A pessoa teve uma vida dupla com uma aluna. E falou mal da minha profissão várias vezes", destacou.

Repercussão

O post, que já foi curtido por mais de 41 mil pessoas, recebeu uma enxurrada de comentários de apoio. Dentre os famosos que se manifestaram, dando força para Evelyn, estão Gaby Amarantos, Ana Paula Renault, Dani Calabresa, Mariana Xavier, Cacau Protásio e Edmilson Filho. Os fãs também se revelaram comovidos. "Meu respeito e total solidariedade a você… e parabéns pela mulher extraordinária que VOCÊ é", disse um. "Sua dor será transformada em crescimento! Você é maravilhosa", defendeu outra pessoa. "Sei exatamente do que vc tá falando! E é isso ... Tô cansada em não falar, de poupar quem não tem que ser poupado! Somos todas como loucas, qdo na verdade somos FODONAS, sim!! Qdo mexe com nossos filhos , desestrutura real", detalhou mais um seguidor.