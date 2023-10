Modelo Ricardo Merini está desaparecido em São Paulo; polícia investiga

Um modelo e ator está desaparecido desde o último sábado (21). Ricardo Merini, de 37 anos, foi visto pela última vez no bairro Bela Vista, em São Paulo. Amigos de Merini realizam campanha para ajudarem na busca.

"Pedimos a colaboração de todos! Se você viu ou tem qualquer informação sobre o paradeiro de Ricardo, por favor, entre em contato imediatamente", dizia o texto.

Ao jornal o Globo, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) informou que o caso é investigado como desaparecimento de pessoa, pela 5ª Delegacia de Investigações sobre Pessoas Desaparecidas do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

"A unidade prossegue com as investigações visando à localização do homem e esclarecimento dos fatos", informou a Pasta em nota.

Quem é Ricardo Merini

Ricardo Merini já participou de três curtas-metragens “Noite na Taversa”, “Asco” e “O Coração do Principe”.

Também participou da peça de teatro “Terror e Miséria no Terceiro Reich" e da websérie “Halls Sensação que Inspira”. Ele também atua como modelo.