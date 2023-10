Quando acaba Mulheres Apaixonadas na TV Globo? Trama está na reta final

A novela Mulheres Apaixonadas, em reprise no quadro "Vale a Pena Ver de Novo" da TV Globo, deve terminar no dia 8 de dezembro. A obra de Manoel Carlos tem 203 capítulos originais, porém teve diversos cortes para nova exibição. A emissora ainda não divulgou a substituta.

No ritmo da reedição, a trama chega ao fim com cerca de seis a sete meses de transmissão dos capítulos. As antigas novelas das 18h às 19h não estão sendo reprisadas pela tarde, apenas no Edição Especial, veiculado depois do Jornal Hoje e Sessão da Tarde.

Trama da novela

O enredo da novela desenrola-se em uma escola, no Rio de Janeiro, dirigida pela protagonista da trama, Helena, interpretada por Christiane Torloni. A personagem é casada com o saxofonista Téo, mas vive um dilema ao reencontrar um grande amor do passado, César (José Mayer).

Com medo de acabar com seu casamento, Téo esconde da esposa que teve uma filha, no passado, com uma ex-garota de programa, Fernanda (Vanessa Gerbelli). Do relacionamento casual, nasceu Salete, primeiro papel de Bruna Marquezine nas telinhas, quando ela tinha apenas sete anos.

Além do drama familiar, a novela discute outros temas de importância social. A partir da história da professora de educação física Raquel (Helena Ranaldi), Manoel Carlos aborda o tema da violência doméstica. A personagem era espancada pelo marido Marcos (Dan Stulbach). O núcleo gerou uma das cenas mais marcantes no folhetim, quando Marcos a agrediu com uma raquete de tênis.