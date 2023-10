Téo morre em Mulheres Apaixonadas? Relembre o que acontece na novela

O personagem Teo, interpretado pelo ator Tony Ramos, passará por apuros nos próximos capítulos da novela Mulheres Apaixonadas, em reprise no Vale a Pena Ver de Novo, na TV Globo. Ele será vítima de uma bala perdida em meio a um confronto entre a polícia e bandidos em uma rua do Rio de Janeiro.

No ataque, Teo acaba sendo baleado na cabeça, mas resiste aos ferimentos e é levado para um hospital às pressas. Em coma, ele passa por uma cirurgia e sobrevive. Após a recuperação, ele recebe alta do hospital e retoma a vida.

Já Fernanda, personagem de Vanessa Gerbelli, também vítima do tiroteio, é atingida no peito e no ombro. Apesar de ser socorrida e levada para a unidade de saúde, ela não consegue se recuperar e morre dias depois.

Veja também

A tragédia gera uma reviravolta nesta reta final da novela. Descobre-se que Fernanda era mãe biológica de Lucas (Victor Cugula), e Teo, o pai do menino. Helena (Christiane Torloni) criou o filho adotivo sem saber que, na verdade, ele era fruto de uma traição do marido.

Nos próximos capítulos, também é revelado que Salete é filha de Teo, após o resultado de um exame de DNA confirmar o grau de parentesco entre a menina e o músico.

Após as revelações, Teo e Helena terminam o casamento. A professora, então, assume um relacionamento com César (José Mayer) e se casa com o novo amor. Já Téo se apaixona por Laura (Carolina Kasting), com quem vive um romance no fim da novela.