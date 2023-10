Ex-modelo Cristina Mortágua pede ajuda financeira em rede social e revela não ter onde morar

A ex-Fazenda Cristina Mortágua fez um pedido de socorro por meio do Instagram nesta segunda-feira (16). Na publicação, ela diz que está "doente das emoções" e também não tem casa para se abrigar.

"Não tenho onde morar, só na casa do tio Nelson", escreveu a ex-mulher do jogador Edmundo. No desabafo, Cristina ainda conta que não tem condições de cuidar da mãe, uma idosa, e que, provavelmente, precisará ser acolhida por um abrigo.

"Ela está me adoecendo. Eu não tenho onde morar, só na casa do tio Nelson, mas se ele não puder me receber, vou para um abrigo, mas preciso levar o Pito [cachorro] comigo. Me ajude", disse ela, mencionando a psicanalista Teresa Dallalana na publicação.

Veja também

"As guerras… Muito medo… Muitos maus-tratos. Eu não tenho saúde de cuidar de uma idosa porque estou doente das emoções", completou Cristina.

Mortágua já havia pedido ajuda financeira anteriormente nas redes sociais. Em 2021, ela lançou uma vaquinha online para arrecadar R$ 17 mil. Na época, a ex-Fazenda disse que estava desempregada e precisava cuidar da saúde física e mental.

"Estou sem dinheiro e cheguei a pedir ajuda porque é um caso de doença. Me mandaram procurar o SUS e eu apaguei os posts. Vou sobreviver a dor do jeito que Deus quiser. Tem gente que só dá valor ao dinheiro ou depois que a pessoa morre", disse, à época.