Cristina Mortágua critica Edmundo após filho ficar desaparecido por 5 dias

Cristina Mortágua fez críticas ao ex Edmundo, com quem tem um filho, Alexandre Mortágua, de 28 anos.

A apresentadora fez várias postagens em seu perfil do Instagram relatando que o filho do ex-casal estava desaparecido há cinco dias, e que o ex-atleta não se importava. Alexandre Mortágua foi encontrado nesta quinta-feira (23), segundo o UOL, mas Cristina não deu mais detalhes.

Na quarta-feira (22), Cristina postou um print de uma conversa com Edmundo, em que ela pedia ajuda para encontrar o filho e ele ignorava. “Você não vai falar nada? Você nunca me ajuda a resolver nada em relação ao seu filho. Ele pode estar drogado ou até morto”, diz ela em uma das mensagens.

Cristina ainda diz que Edmundo chegou a visualizar as mensagens, mas ignorou. “Hoje, depois de cinco dias do nosso filho sumido, pedi ajuda de novo, pois ele obedece mais ao pai, deixei recado com a irmã, o pai visualizou e ignorou. Carreguei a educação do meu filho com muito orgulho sozinha, mas não sabia que essa falta de apoio paterna na responsabilidade da educação dele pudesse me levar ao extremo de uma exaustão mental”, escreveu ainda Cristina, na legenda do print.

Ela ainda marcou uma empresa patrocinadora de Edmundo na postagem e questionou: “É esse tipo de garoto propaganda que a empresa quer para representá-la?”.

Edmundo não se posicionou sobre o assunto nas redes sociais.

Relatos fortes

Em 2022, Alexandre Mortágua lançou um livro, “Aqui, Agora, Todo Mundo - Como estou me matando & outros venenos que podem me curar”, escrito na pandemia e que traz relatos fortes. Ele conta, por exemplo, que Cristina Mortágua fez uma espécie de exorcismo gay ao tentar afastar dele o "demônio da homossexualidade", aos 15 anos.