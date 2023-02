Sheila Mello fala sobre experiência com sexo tântrico: ‘muito potente’

A ex-dançarina do É o Tchan Sheila Mello está em uma fase da vida em que busca pelo equilíbrio da mente e do espírito, por isso resolveu se aprofundar no Tantra, através da terapeuta Carol Teixeira. O Tantra é uma filosofia tribal do hinduísmo que busca despertar a energia sagrada da vida por meio da experiência sexual.

Sheila disse, em entrevista ao Gshow, que a experiência do sexo tântrico é muito potente. “Eu fiz essa experiência e é uma experiência muito potente. Infelizmente, é um tabu, as pessoas não conhecem os seus corpos, elas acabam delegando o seu prazer para outras pessoas e é uma pena. Vou investigar o meu caminho. O meu caminho é esse, de descoberta e empoderamento”.

Ela ainda reforça que, para ela, faz sentido “abrir a mente”. “É um terreno maravilhoso, o nosso próprio corpo, e acho que a gente não pode delegar o nosso próprio prazer ao outro. Primeiro você tem que se conhecer para depois entregar o seu prazer para outra pessoa”, reforçou.

Em janeiro, em um post no Instagram, Sheila já tinha falado sobre o assunto. Ela postou uma foto dentro d’água, sem a parte de cima do biquíni, e contou estar em um retiro tântrico.