Que horas o Big Fone vai tocar hoje, quinta-feira (23)? Veja detalhes

O Big Fone tocará pela terceira vez no BBB 23 na tarde desta quinta-feira (23). Quem atender ganhará o Poder Supremo, conquistado de forma diferente nesta "Semana Turbo".

QUE HORAS O BIG FONE VAI TOCAR HOJE?

O Big Fone tocará às 18h30 desta quinta-feira (23) e o momento poderá ser acompanhado pelo Globoplay.

Quem atender estará com o Poder Supremo da semana, que dá direito a trocar qualquer pessoa do Paredão - formado ainda na quinta-feira (22).

O brother 'poderoso' terá direito a trocar inclusive o indicado pelo líder e até mesmo tirar ele próprio da berlinda. Caso preferir, pode também escolher não interferir no Paredão.

De modo geral, o poder é arrematado pelos brothers pela aposta de estalecas, às sexta-feiras - dinâmica alterada pela semana especial no reality.

SEMANA TURBO

Na noite desta quinta-feira (23), os brothers disputam a tradicional Prova do Líder. Após a disputa, eles devem votar para formar um “Paredão” relâmpago, com a interferência do participante que atendeu o Big Fone.

No sábado, um dos emparedados é eliminado, e o Big Fone toca novamente ao vivo. Aquele que atender ao chamado ganha imunidade, e pode colocar um oponente na berlinda.

Quase no fim da dinâmica, os brothers deverão disputar as provas do Líder e do Anjo no domingo (26). Seguindo a rotina normal do reality, o dia ainda terá formação de Paredão ao vivo, e “Prova Bate-Volta”.

A Semana Turbo acaba na terça-feira (28), quando mais um participante deixa a atração.

Cronograma