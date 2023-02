Regiane Alves assume namoro com empresário no Carnaval do Rio de Janeiro

A atriz Regiane Alves apareceu com o novo namorado em um camarote do Carnaval do Rio de Janeiro. No Instagram, ela postou, na terça-feira (21), algumas fotos com o novo amor e vários amigos.

Segundo o jornal Extra, o novo namorado de Regiane Alves chama-se Duda Peixoto de Castro Palhares. Ele é empresário carioca, e tem 48 anos, quatro a mais que a atriz. Duda também tem um filho de um relacionamento anterior.

Regiane não aparece publicamente com um namorado desde 2020, quando teve um relacionamento com Guilherme Bottura.

A atriz está separada desde 2018 do diretor João Gomez, filho da atriz Regina Duarte, com quem tem dois filhos.

Atualmente, ela está no elenco da novela da Globo “Vai na Fé”.

Recentemente, Regiane Alves brincou sobre a semelhança com a estudante de medicina da USP que roubou quase R$ 1 milhão que seria para a formatura da turma.