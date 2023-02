Jogadoras e fãs de vôlei rebatem versão de Key Alves sobre ter desistido da Seleção Brasileira

Ao revelar que “desistiu da seleção brasileira”, no Big Brother Brasil 23, a jogadora de vôlei Key Alves gerou uma série de comentários entre os fãs do esporte.

Nas redes sociais, os admiradores contaram que a forma como a atleta falou, fez parecer que ela já fazia parte da equipe nacional, quando, na realidade, Key apenas participou de uma etapa de preparação do time.

Conforme relatado pela própria participante, ela se sentiu pressionada ao ficar confinada com as companheiras de equipe e o técnico, antes de uma competição, e, por isso, desistiu de participar da disputa.

"Eu catei as minhas coisas e fui embora faltando uma semana pro campeonato. Imagina você pedir dispensa da Seleção Brasileira?" disse, durante uma conversa no reality.

REPERCUSSÃO NAS REDES

Entretanto, no Twitter, um perfil explicou que a história não aconteceu como Key teria narrado. Segundo o usuário, a atleta teria participado, apenas, da etapa de preparação para o mundial sub-20 do vôlei.

“Ela foi engolida pela Lelê [Holanda] nos treinos, que era dois ou três anos mais nova que ela, e pediu dispensa quando viu que seria cortada”, explicou o perfil.

Ainda de acordo com o usuário, Key seria conhecida, entre o nicho do vôlei, por manipular informações, supostamente aproveitando-se do desconhecimento sobre o esporte.

Intensificando a discussão, a também jogadora Letícia “Lelê” Holanda publicou um comentário sobre a declaração da sister: "Key, fala meu nome". A atleta Maiara Basso, da equipe de vôlei do Barueri, deixou uma resposta na publicação de Holanda, apoiando-a.