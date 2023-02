Cristian assiste vídeo de Fred Nicácio no BBB 23 e se desculpa: 'Pensei que fosse coisa de religião'

Após ser o quinto eliminado do BBB 23, Cristian participou do quadro Bate-Papo BBB, na madrugada desta quarta-feira (22), e comentou sobre o diálogo que teve com Gustavo e Key sobre Fred Nicácio, apontado por usuários nas redes sociais como intolerância religiosa. Após assistir o que aconteceu com o médico no Quarto Fundo Mar, o empresário disse que conversará com o profissional.

Ao lado de Vivian Amorim e de Patrícia Ramos, o empreendedor verificou que Nicácio levantou na madrugada de segunda-feira (20) para pedir remédio à produção do programa, já que estava com dor.

Cristian Ex-BBB e empresário "A gente pensou que fosse alguma coisa de religião, mas, realmente, não foi nada disso."

Foto: reprodução

Em seguida, uma das apresentadoras relembrou o discurso de Tadeu Schmidt sobre diversidade religiosa e Cristian completou dizendo que "não foi nada por maldade". "Foi uma coisa que aconteceu e peço desculpas. Quando ele [Fred Nicácio] sair, quero conversar com ele."

Intolerância religiosa e respeito

Na madrugada de segunda-feira, o quinto eliminado acordou e flagrou Nicácio próximo à cama de Gustavo e Key, no Quarto Fundo Mar, após o médico sair para pedir remédio para dor à produção do programa. Na manhã seguinte, o empresário conversou com o casal de amigos sobre o caso.

"Acordei e ele estava parado na frente da cama de vocês. Ele estava parado fazendo uns negócios. Quando olhei de novo, o Gustavo estava rezando. Aí eu rezei também", declarou Cristian na época.

"Eu vi e falei para ele [Gustavo], 'ele [Fred] está aqui'. E ele [Gustavo], não", respondeu Key. A jogadora de vôlei enfatizou ainda que estava com medo, e que "apertaria o botão para sair do programa”. O empresário reiterou que rezou após ver Nicácio.

Nas redes sociais, usuários apontaram que as falas do trio eram intolerância religiosa. Fred Nicácio segue uma religião de matriz africana, o Candomblé. A equipe do participante afirmou que mais uma vez a religião dele está sendo vista como algo ruim.

Mais tarde, durante o programa ao vivo, Tadeu Schmidt destacou a diversidade religiosa presente entre os participantes da edição e a necessidade de respeitar cada uma delas.

Tadeu Schmidt Apresentador "Vocês já repararam na diversidade da casa? Cada um com sua crença e respeito tem que estar acima de tudo. Todas as religiões têm o nosso respeito. Todas. Nenhuma religião é melhor ou pior que as outras. Não tem religião do bem e do mal. Todas têm os mesmos respeitos, todas têm a nossa admiração. Então é assim no Brasil e é assim no BBB."

Após o discurso, Cristian chegou a procurar Nicácio e perguntou por que o médico estava parado no quarto durante a madrugada.

"Teve um momento que eu realmente tava aqui fora, entrei, parei no meio do caminho pra tentar enxergar onde tinha mala pra conseguir andar”, explicou o profissional da saúde na ocasião.

Cristian Ex-BBB e empresário "Me senti meio mal. Cara, não tenho nenhum problema com religião. Respeito todas. Não tô julgando nada de religião. Não sei se esse assunto foi à tona… Às vezes você solta algumas palavras que deve ser da tua religião, axé, Oxum… Oxum é um Deus, alguma coisa assim. Não que eu não me sinta confortável, mas eu não entendo e eu fico assim meio receoso…”

No entanto, Nicácio não entendeu a ligação entre os assuntos e ficou surpreso. Após o fim da conversa, ele refletiu sobre as falas do empresário.

Fred Nicácio Participante do BBB 23 e médico “Era só o que me faltava, ser atacado com intolerância religiosa nessa altura do campeonato. Ele insinuou que eu tava na frente da cama dele, de madrugada, fazendo o quê? Insinuou que eu tava tacando alguma coisa nele, é isso?”, refletiu.

