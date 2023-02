Web aponta intolerância religiosa após comentários de Gustavo e Key Alves sobre Fred Nicácio no BBB

Um diálogo entre os participantes do BBB 23, Gustavo, Key e Cristian gerou repercussão na web e parte do público do programa acusa os trio de ter praticado intolerância religiosa contra o participante Fred Nicácio.

Em conversa na área externa da casa, Gustavo, Key e Cristian falam sobre o comportamento de Nicácio. Cristian diz que na madrugada, Nicácio estava em frente à cama de Gustavo e Key.

"Eu acordei e ele estava parado na frente da cama de vocês. Ele estava parado fazendo uns negócios. Quando eu olhei de novo, o Gustavo estava rezando. Aí eu rezei também", declarou.

"Eu vi e falei para ele (Gustavo), 'ele (Fred) está aqui'. E ele (Gustavo), não", responde Key. A jogadora de vôlei enfatiza ainda que “está com medo, e que apertaria o botão para sair do programa”. Cristian reitera que rezou após ver Nicácio.

Nas redes sociais, parte do público destaca que as falas são atos de intolerância religiosa. No reality, Fred já expressou que segue uma religião de matriz africana, o Candomblé.

Medida jurídica

A equipe de Fred Nicácio, nas redes sociais afirmou que que mais uma vez a religião do médico está sendo vista como algo ruim.

Em uma postagem, os administradores das contas do participante reforçam que “intolerância religiosa é crime" e advertem que a equipe jurídica de Fred Nicácio “já está com posse das imagens e tomará as medidas jurídicas cabíveis”.

A equipe destaca ainda que “não é a primeira vez que a religião do Fred é pauta como algo negativo”.