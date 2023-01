Fred Nicácio é a única escolha possível para retornar do Quarto Secreto do BBB 23; entenda motivo

O texto de estreia desta coluna poderia falar de muitas coisas. Entretanto, não citar o BBB 23 em um espaço que fala, essencialmente, de entretenimento seria um erro grave. Em uma semana, a nova edição do reality já entregou tudo que a anterior não conseguiu: desavenças, personagens carismáticos e até mesmo um Quarto Secreto, que nos presenteou com a disputa entre Marília, a maquiadora de Natal, e Dr. Fred Nicácio, médico do 'Camarote'.

Além da escolha entre os dois, não se discutiu outra coisa no fim da noite de terça (24) nas redes sociais. Pós-eliminação, apesar de nenhum deles ter saído do jogo ainda, o público agora escolhe quem vai retornar à disputa com os demais integrantes do confinamento. O personagem correto a ser agraciado com esse benefício, no entanto, é mais do que óbvio - ainda que por razões conflitantes.

'Fora da casinha'

Fred Nicácio, a única escolha possível, entrou no BBB 23 cheio de si. Confiante, o médico é o personagem perfeito para realities de TV. Não tem medo de se posicionar, é inteligente, adora olhar para as câmeras, parece ter o ego inflado e ainda possui um pezinho na cafonice, com o vocabulário repleto de frases de efeito prontas para serem tiradas da manga em diálogos completamente aleatórios.

"Se eu não fosse famoso, eu não estaria no 'Camarote', amor", disse, em uma das conversas absurdas e hilárias que manteve com os outros participantes na casa do Big Brother. E não leia isso como algo ruim, tá?

Mesmo sendo figura controversa, Fred cativa justamente pela ligeira falta de noção, típica de quem está entregue a uma disputa nada fácil diante das câmeras. Ou seja, uma perfeição?

Sangue de Maria Bonita?

Com a presença dele, a escolha por Marília soa como mais do mesmo, algo sem brilho. Certo, ela parece ser legal, foi injustiçada pela narrativa estapafúrdia criada por Gabriel - que cismou com as maquiagens da moça - e também deve estar disposta a se entregar ao BBB, mas não deve trazer nada além do já visto em outras edições.

Para ser honesta, a maquiadora virou mais assunto em repercussão ao ser consolada por Fred, dupla dela nessa reta inicial. O tal 'sangue de Maria Bonita', citado por ele como uma forma de representar a força dela como mulher nordestina, foi quase a única repercussão da natalense. O que é uma pena, bem verdade.

Mas quem disse mesmo que o jogo do BBB é justo? Não é e nem nunca será, já que depende da nossa interpretação, o público. Depois de uma edição apática, o interessante mesmo, não vamos nos iludir, é observar até onde cada um desses personagens está disposto a ir pela fama, pelo dinheiro, pela visibilidade.

Nesse quesito, Fred Nicácio já deixou claro, escancarado, que não deve decepcionar. Com o aval do público, vai se sentir ainda mais à vontade para colocar em jogo as caras e bocas da figura excêntrica exposta por ele diante de todo o Brasil nos últimos dias.

No geral, é mesmo uma baita expectativa quando tudo que se deseja ver nos realities é algo totalmente fora da realidade mesmo.