BBB 23: Fred Nicácio e Marília assistem e criticam outros brothers durante estadia no Quarto Secreto

Fred Nicácio e Marília foram os escolhidos pelo público para ir para o Quarto Secreto do BBB 23, nessa terça-feira (24). Na acomodação, eles esperam pelo resultado da votação sobre quem será eliminado, que será divulgada na quinta-feira (26). Enquanto isso, assistem ao que acontece na casa, onde os demais participantes acreditam que os dois saíram definitivamente.

A dupla se surpreendeu ao entrar no cômodo e teorizou sobre o que seria a atração. "O que é isso?", questionou a maquiadora. "Não sei, amiga", respondeu o médico, confuso. "Acho que a gente não foi eliminado", conclui a sister. "Claro que foi. Para de ser doida", disparou o participante.

Após entenderem do que se tratava a dinâmica, os dois aproveitaram o acesso ilimitado às imagens da casa, mas sem som — que só poderia ser ativado a partir do uso de uma ficha, que vale somente cinco minutos —, e assistiram à reação dos outros brothers à suposta eliminação deles.

Apenas na primeira hora confinados no Quarto Secreto, eles usaram cinco cards para ativar o som. Em uma das espiadas, flagraram um diálogo entre Tina e Larissa, em que elas comentaram que, fora a dinâmica do Monstro, Marília não contribuiu para o reality show.

'Me acham inteligente. Sou mesmo!', diz Fred

Em outro momento durante esta madrugada de quarta-feira (25), Fred falou sobre Bruno e comparou o brother ao personagem Felix, da novela "Amor à Vida". "Uma bicha má", disparou o médico sobre o rival.

"Bruno é venenosinho. Ele solta o veneno de propósito, ele acha graça de soltar veneno nos outros, de distorcer as histórias", afirma. "Ele gosta desse tipo de intriga", completou.

Em conversa com a maquiadora, o profissional da saúde disse acreditar que os outros participantes têm medo dele no jogo. "Me acham inteligente. Sou mesmo!", frisou.

Bruno fica aliviado com suposta eliminação

Após a falsa eliminação da dupla Marília e Fred, Bruno Gaga disse estar aliviado ao ter o próprio palpite concretizado.

"Ninguém quer sair daqui, mas, assim, fico aliviado porque não era paranoia da minha cabeça. Eu acertei. Nunca erro lá fora", disse.

A dupla foi para o Quatro Secreto, mas os outros brothers não sabem disso e acreditam que eles foram eliminados do programa. Atualmente, Fred e Marília se enfrentam em uma votação para saber quem realmente sairá da atração. O resultado deve ser divulgado na quinta-feira.

WhatsApp do Diário do Nordeste

Viu alguma situação que pode virar notícia? Ou tem alguma sugestão de pauta? Fale com a gente pelo WhatsApp do Diário do Nordeste.