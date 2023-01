Bruna Griphao e Key Alves selam as pazes após atritos na primeira semana do BBB 23

As rivais do BBB 23 Bruna Griphao e Key Alves selaram a paz na tarde desta terça-feira (24) após vários atritos na primeira semana do reality.

Na conversa, as integrantes do grupo Camarote comentaram sobre a formação do paredão no último domingo (22). Segundo Bruna, a indicação dela se justifica mais pela falta de proximidade com Gustavo e não pelas discussões com Key. "Foi mais pelo Cowboy. Eu olhei o melhor lado dele, e ele não olhou o meu", disse a atriz.

A jogadora de vôlei respondeu que ficou muito chateada pela indicação, pois Bruna não era sua prioridade de voto no momento. Ela ressaltou ainda as diferenças com Larissa.

"Com a Lari é mais difícil porque a gente não se fala. Ela é minha opção por isso, por afinidade".

Torpedo polêmico

As duas conversaram ainda sobre torpedo polêmico enviado por Key a Gustavo um dia depois de Tadeu relatar para a casa as atitudes abusivas do relacionamento de Bruna e Gabriel.

"Mesmo que não tenha sido sua intenção, bateu muito ruim. Achei muita insensibilidade. Pensei, mano, eu sei que é importante vocês falarem do que aconteceu e tal. Mas, tipo, até quando você falou ontem, que já passou por um relacionamento abusivo e tal", afirmou Griphao.

Key, então, se desculpa e diz que não foi sua intenção alfinetar Bruna. "Peço desculpas por isso. Eu não imaginei que isso poderia te deixar mal. Não foi minha intenção, de verdade”, defendeu-se. “Eu genuinamente te desculpo”, respondeu Bruna.

A jogadora de vôlei ainda aproveitou para dar conselhos sobre o relacionamento da sister com o modelo. "Você já tem um norte. Aqui dentro a gente não tinha. E é isso, segue teu coração agora. Eu acho que sinceramente, do jeito que aconteceu, o lance é cortar, infelizmente", disse.