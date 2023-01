Lexa recebe hate após atitudes de Guimê com Gabriel no BBB 23

Lexa, esposa de Guimê, está recebendo hate nas redes sociais devido às atitudes do marido com Gabriel Tavares, no BBB 23.

“Eu já estou achando que a galera perdeu a mão e tá exagerando. Parece que o Guimê cometeu um crime… Estão falando absurdos pra mãe dele, pra mim e até pra minha mãe. E quem fez a besteira nem foi ele. As pessoas tem q separar o jogo. Guimê já falou 300x que não concorda com o cara”, escreveu ela, nesta terça-feira (24), no Twitter.

Na madrugada de hoje a artista já tinha dito que não concordava com muitas coisas que o marido fala. “Eu não sou o Guimê e não concordo com muitas coisas que ele fala. Eu espero que as pessoas saibam separar isso. Eu nunca apoiarei agressão. Guimê nunca foi essa pessoa comigo. E eu nunca passarei esse pano”.

Lexa chegou a dizer que daria um tempo de BBB, para preservar sua saúde mental. “Agora eu vou dar um tempo de BBB, pela minha querida saúde mental. Amém, irmãos?”.

Negou que tenha visto

No Jogo da Discórdia, ontem, Guimê relatou que não viu o momento em que Gabriel disse que daria cotoveladas na boca de Bruna Griphao, quando ela comentou que se sentia o homem da relação. No entanto, ele estava presente no momento. Nas redes sociais, Guimê tem sido muito criticado.

Após a prova bate e volta, no domingo (22), vencida pela dupla Gabriel e Paula, Guimê chegou a dizer que Deus havia dado uma segunda chance para o modelo reconhecer seus erros no programa antes de ser eliminado.

Guimê também não repreendeu o modelo após o discurso de Tadeu Schmidt alertando Gabriel e Bruna sobre o relacionamento tóxico que os dois estavam vivendo.