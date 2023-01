Lexa se pronuncia após Guimê ser criticado por apoiar Gabriel no BBB 23: 'não concordo'

A cantora Lexa usou as redes sociais, nesta terça-feira (24), para se manifestar sobre as críticas que o marido, MC Guimê, vem recebendo após apoiar Gabriel - acusado de violência psicológica contra Bruna Griphao - no Big Brother Brasil 23.

Em publicação no Twitter, a esposa do funkeiro disse não concordar com a postura do marido. “Eu não sou o Guimê e não concordo com muitas coisas que ele fala. Eu espero que as pessoas saibam separar isso. Eu NUNCA apoiarei agressão. Guimê nunca foi essa pessoa comigo. E eu nunca passarei esse pano”, escreveu Lexa.

Apesar de não apoiar essa postura do marido, Lexa disse que continuará ao lado do funkeiro e torcendo por ele: “Eu não vou largar a mão do meu marido jamais porque sei o coração bom que ele tem. Ele é um homem MARAVILHOSO para mim”.

Críticas dentro da casa

O apoio de Guimê a Gabriel também foi alvo de revolta entre os participantes do BBB23. Durante o jogo da discórdia dessa segunda-feira (23), colegas do reality da Globo também apontaram o dedo para as atitudes do cantor.

Marvvila e Gabriel Santana estão entre os que criticaram os posicionamentos de Guimê em relação aos erros do modelo.