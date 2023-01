Enquete BBB 23: resultado aponta dupla que deve ir para o Quarto Secreto

Fred Nicácio e Marília, do BBB 23, devem ser os escolhidos do público para entrar no Quarto Secreto nesta terça-feira (24), segundo resultado da enquete do Diário do Nordeste. A dupla aparece com 75,7% dos votos dos leitores.

Eles disputam esse paredão diferenciado com Gustavo e Key Alves, que terminaram o levantamento com 24,3% dos votos.

VEJA O RESULTADO DA ENQUETE

Legenda: Key e Gustavo deverão permanecer na casa, sem chance de Quarto Secreto Foto: Reprodução

É importante frisar que a enquete não interfere no resultado oficial do paredão, que será anunciado ao vivo nesta terça pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Com o resultado, Fred e Marília serão confinados no Quarto Secreto, mas um deles de fato terá de deixar o jogo, após uma nova votação que será aberta logo após a entrada deles no cômodo especial. Só um participante retorna ao jogo na quinta-feira (26), imune e com o poder de vetar uma pessoa da Prova do Líder.

A dupla foi parar na berlinda após receber a maioria dos votos da casa no confessionário.