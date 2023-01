Gabriel, do BBB 23, se irrita ao saber que pedido de desculpas não foi exibido no programa ao vivo

Gabriel Tavares, do BBB 23, ficou irritado ao descobrir que seu pedido de desculpas durante o Jogo da Discórdia não foi transmitido no programa ao vivo, na noite dessa segunda-feira (23).

“Como assim não foi ao vivo?”, questionou Gabriel em conversa com Paula, Bruno Gaga e Amanda. “É que se estendeu demais, aí corta e entra ao vivo no Globoplay”, explicou a sister.

“Que horas vocês acham que entrou no Globoplay? Vocês acham que a minha foi?”, perguntou ainda ele. “Acho que não estávamos mais ao vivo”, responde Paula. “P* que pariu”, desabafa Gabriel.

Trecho em que ele assumiu o "erro" no relacionamento com a atriz Bruna Griphao chegou a ser exibido. "Eu assumo esse erro e não quero ninguém passando pano para mim. Eu posso virar um mártir para outros homens", declarou.

Jogo da Discórdia

Ontem, Gabriel pediu desculpas após ter atitudes e falas polêmicas com a atriz, com quem se envolveu no início do reality show. No domingo (22), Tadeu Schmidt chamou atenção pelo comportamento do modelo, e eles decidiram parar de ficar.

“Queria pedir desculpas para todas as mulheres aqui da casa que se sentiram ofendidas por conta da Bruna, com razão. Eu não quero que ninguém passe pano para mim, tem que falar mesmo”, disse.

"E, por favor, homens, se entendam. Eu não mudei de um dia para o outro, eu estou mudando, estou no processo, e acho que quanto mais pessoas me chicotearem e me colocarem na cruz, mais rápido vai ser esse processo”, acrescentou ainda o brother - em trecho que não passou ao vivo na TV aberta.