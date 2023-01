Pai de Bruna Griphao diz que filha 'normaliza o que não é normal' após relacionamento no BBB

Pai de Bruna Griphao , Kakau Orphau se manifestou nas redes sociais, nessa segunda-feira (23), sobre o comportamento da filha durante o Jogo da Discórdia do BBB 23 .

Kakau disse que espera a mudança de Gabriel e que o participante do reality precisa de ajuda.

"Bruna insiste em normalizar o que não é normal! Fica cega ou pior: não quer ver! Bruna precisa de ajuda, de cuidados que façam ela não achar normal esse tipo de atitude. Você que aponta o dedo com certeza é uma mulher abusada ou um abusador. Ou simplesmente desprovido de empatia", publicou Kakau em seus stories do Instagram.

Ele continua: “Peço a Deus que Gabriel aprenda com os seus erros e nunca mais ache normal a atitude que ele teve, na real, ele precisa de ajuda também".

Essa não é a primeira vez que Kakau se pronuncia sobre os acontecimentos que envolvem a filha dentro da casa. A primeira fala do pai de Bruna ocorreu logo após o apresentador, Tadeu Schimidt, comentar sobre as ações de Gabriel com sua filha.