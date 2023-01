Quem foi para o quarto secreto do BBB 23? Fred e Marília foram escolhidos com 69,26% de votos

Fred Nicácio e Marília foram os mais votados pelo público para ir ao Quarto Secreto do Big Brother Brasil 23 nesta terça-feira (24). A dupla recebeu 69,26% dos votos. Resultado da enquete do Diário do Nordeste já havia apontado os brothers como escolhidos para ir ao cômodo secreto.

A dupla disputou com o casal Gustavo e Key. O resultado da berlinda foi anunciado na noite desta terça pelo apresentador Tadeu Schmidt. Gustavo e Key registraram 30,74% dos votos.

Reação da dupla

Fred e Marília foram surpreendidos com o Quarto Secreto e informados sobre a dinâmica pelo apresentador Tadeu Schmidt.

"Isto não é um Paredão Falso tradicional, um de vocês vai embora definitivamente em breve o outro vai voltar para o BBB 23. Vocês entraram na casa juntos, passaram por tantas coisas juntos, agora são adversários diretos", disse o apresentador.

Os dois defenderam a permanência no reality, no tradicional discurso de 30s. "Eu mereço voltar por Big Brother porque eu preciso mostrar o meu jogo de maneira individual, eu adoro a Marília, mas ela é muito diferente de mim, eu repondo pelo meu corpo, pelas minhas ações. Eu quero voltar, preciso voltar e eu vou voltar", disse Fred.

"Eu devo voltar pra casa mais vigiada, porque sou intensa, sou verdadeira, me entrego de corpo e alma, porque eu amo o programa, porque eu tenho o sangue de Maria Bonita. Inspirar, motivar, mostrar a minha garra", defendeu Marília.

Eliminação definitiva

Ainda hoje, Fred Nicácio e Marília vão no paredão vai para o quarto secreto. Porém, logo em seguida, será aberta nova votação: "quem você quer eliminar do BBB 23?".

Conforme o cronograma da semana, na quinta-feira (26), o mais votado da dupla do quarto secreto é eliminado. O outro volta para o jogo.

Formação do Paredão

Durante a formação do paredão deste domingo, a dupla de anjos — Bruno e Aline — precisou imunizar uma dupla. Eles escolheram Amanda e Cara de Sapato. Já a dupla líder indicou Gustavo e Key para a berlinda.

A votação dos outros participantes aconteceu em dupla, com contragolpe da dupla mais votada pela casa — Fred e Marília. Como Tina estava com o "Poder Curinga", o voto dela teve peso 2. Os mais votados tiveram direito a um contragolpe, e escolheram Paula e Gabriel.

A Prova Bate-Volta foi realizada com a dupla mais votada pela casa e a dupla do contragolpe.