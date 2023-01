Enquete BBB 23: quem deve ser eliminado do quarto secreto? Vote

Fred Nicácio e Marília estão no Quarto Secreto do BBB 23, após receberem 66,26% dos votos do público. Um deles será eliminado do reality na quinta-feira (24), a partir de votação que já está aberta.

Para fugir do Quarto Secreto, a dupla disputou a preferência do público com Key Alves e Gustavo, que receberam 30,74% dos votos.

Fred e Marília terão acesso . Na quinta-feira, enquanto um deles sairá do reality, o outro volta para a casa mais vigiada do Brasil, para a surpresa dos outros participantes.

Formação do Paredão

O paredão foi formado no programa ao vivo de domingo (22). Key Alves e Gustavo foram indicados direto para a berlinda pela dupla de líderes, Bruna Griphao e Larissa.

Na votação da casa, Fred e Marília foram os escolhidos com seis votos (como Tina estava com o "Poder Curinga", o voto dela teve peso 2). Eles tiveram direito a um contragolpe, e escolheram Paula e Gabriel.

A Prova Bate-Volta foi realizada com a dupla mais votada pela casa e a dupla do contragolpe.

