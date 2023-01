Quarto Secreto do BBB 23 começou nesta terça-feira (24); entenda dinâmica

Fred Nicácio e Marília entraram no Quarto Secreto do BBB 23 na noite desta terça-feira (24), após receberem 69,26% dos votos do público. Um deles será eliminado após nova votação.

A dupla foi a mais votada pelo público em paredão com Key Alves e Gustavo, que receberam 30,74% dos votos.

Ao contrário das edições anteriores, o 'Quarto Secreto' não é exatamente um benefício para a dupla escolhida: o paredão não é falso e um deles sairá definitivamente do programa.

O resultado do paredão entre os dois será revelado na noite de quinta-feira (26), com a volta do menos votado para o reality.

O anúncio da dupla escolhida foi feito pelo apresentador como em uma eliminação comum; e o restante dos participantes não desconfia que um deles volta para a casa mais vigiada do Brasil.

Acesso a imagens da casa

Assim como em outras edições, a dupla poderá assistir às imagens da casa ilimitadamente. O acesso ao áudio, no entanto, será concedido a partir do uso de fichas.

Fred e Marília têm cinco fichas, cada uma com acesso a 5 minutos de áudio da casa. Dessa forma, os dois devem escolher as melhores ocasiões para utilizar os benefícios.

A dinâmica do Quarto Secreto ocorreu pela primeira vez no BBB 12, após paredão falso vencido por Anamara. Ana Paula (BBB 16), Gleici (BBB 18), Carla Diaz (BBB 21) e Arthur Aguiar (BBB 22) também já foram para o cômodo misterioso.

Como foi a formação do paredão?

O paredão entre duplas foi formado na noite de domingo (22). Gustavo e Key foram indicados diretamente pelas líderes Bruna Griphao e Larissa.

Já Fred e Marília foram os mais votados pela casa. Eles tiveram direito a um contragolpe e puxaram para o paredão Paula e Gabriel - que se salvaram a berlinda na Prova Bate e Volta.

Estavam imunes da berlinda Fred e Ricardo, ganhadores da Prova da Imunidade, e Amanda e Cara de Sapato, escolhidos dupla de anjos Bruno e Aline.