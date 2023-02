Enquete BBB 23: Cristian, Fred ou Ricardo? Vote em quem você quer fora da casa

Cristian, Fred e Ricardo estão no 5º paredão do Big Brother Brasil 23. A votação entre os brothers, realizada na noite deste domingo (19), acabou com os três na busca pela preferência do público, enquanto um dos três confinados vai deixar o reality na próxima terça-feira (21).

A dinâmica, claro, foi a responsável por dar o tom da berlinda. Na indicação principal, feita pelo líder Cezar Black, Ricardo acabou no Paredão sem o direito de participação na prova Bate-Volta. Já a votação aberta na sala da casa escolheu Cristian para disputar entre os emparedados da semana.

Fred, um dos integrantes do grupo Deserto, já estava na berlinda desde a quinta-feira (16), quando desistiu da Prova do Líder e recebeu como consequência a indicação direta. Por conta disso, ele chamou Domitila com o direito de contragolpe. Juntos, os dois, assim como o mais votado pelos demais confinados, puderam participar do Bate-Volta.

Formação de paredão

Durante o momento da votação, o Anjo da semana, Ricardo, concedeu o colar da imunidade a MC Guimê. No discurso, Ricardo falou que "precisamos saber quem está com a gente na hora". "Nesse momento, o Guimê sempre tá comigo no jogo e o meu Anjo vai pra ele".

A votação, pela segunda semana, aconteceu de forma aberta entre os participantes. O mais votado acabou sendo Cristian, recebendo o total de 10 votos.

O Poder Curinga da semana, arrematado por Cristian, poderia impedir uma pessoa de votar durante a dinâmica. Assim, Cristian escolheu Fred Nicácio para ser silenciado no domingo.

O principal indicado, sempre pela figura do Líder, foi Ricardo. "Fiquei muito magoado com a atitude dele de ter me colocado no Monstro. Eu queria muito entender o que motivou ele a fazer isso, se foi apenas por uma questão de honra pra ele ou se foi por uma questão de prazer de tirar o meu momento", justificou Cezar Black.

"Fiquei muito triste porque foi uma coisa que eu me esforcei muito pra conseguir, pra conseguir chegar lá, me superar, e eu queria muito poder passar o meu aniversário com as pessoas que eu escolhi e poder fazer e cortar meu bolo. Isso me magoou muito, achei muita crueldade, e por isso meu voto hoje vai nele", finalizou.

Completando a formação, Fred chamou Domitila ao paredão, que terminou com três pessoas disponíveis para a prova Bate-Volta.

O resultado do Paredão será anunciado no programa ao vivo de terça-feira (21).

Veja como foi a votação no confessionário:

Marvvila: Cristian

Mc Guimê: Fred Nicácio

Amanda: Fred Nicácio

Larissa: Cristian

Key: Cristian

Ricardo: Cristian

Cristian: Fred Nicácio

Bruna: Fred Nicácio

Gustavo: Cristian

Domitila: Cristian

Sara: Cristian

Aline: Cristian

Gabriel Santana: Cristian

Fred: Cristian

Prova Bate-Volta

Cristian, Domitila e Fred participaram da prova para definir qual deles estaria fora da berlinda. Os três precisaram passar por três etapas, precisando escolher um card com uma frase específica numa prova envolvendo o universo de temperos.

No fim, Domitila foi a sister que escapou da berlinda ao escolher o card com a frase correta na última prova da competição. Cristian, Fred e Ricardo disputam a preferência do público esta semana.

