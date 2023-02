Festa do BBB 23 tem Dilsinho quebrando protocolo, conversas sobre Monstro e punição no after

A festa de sábado (18) do BBB 23 começou com show de Dilsinho. Além de seu cantar seus sucessos, o artista quebrou o protocolo do reality show, desceu do palco para dançar com os brothers e ainda bebeu o drink de MC Guimê. Dilsinho também chegou a falar: “depois eu levo esporro”, se referindo à produção do programa.

Após o show, os brothers repercutiram a atitude de Ricardo, que deu o castigo do Monstro para o líder da semana, Cezar Black. O enfermeiro saiu do VIP para a xepa, perdeu 300 estalecas e todas as comidas do quarto do líder.

Gabriel Santana foi um dos que falou sobre o assunto. Ele cobrou o próprio Ricardo por sua atitude. “Eu vejo muita verdade em você, a gente sempre trocou muito. Mas é difícil te defender", disse o ator.

Vitimização

Já Guimê defendeu Ricardo em papo com Bruna Griphao. Ele acha que Alface fez o certo. “O mano não chamou ele de frouxo? Não que falou que não fez nada no jogo? Ele fez agora", diz o cantor.

Guimê ainda disse que não gosta de vitimização. “Para com isso. Ninguém matou ninguém. Ai a pessoa tem que estar sabonetando? Ai meu deus. Tenho que ter coração? Ninguém teve coração quando me indicou direto pro Paredão sem bate e volta ou quando me deu nove votos no confessionário”.

Ricardo e Larissa também tentaram se entender na festa. Os dois estavam brigados desde a última festa, quando ele acusou a professora de educação física de ter começado o after e ela não gostou. “Estou de saco cheio de muita coisa da casa, não de você. Estou estressado. Peço desculpa", disse Ricardo.

Voto do líder

Em conversa com Cristian, Cezar Black disse que ele é sua segunda opção de indicação ao paredão, caso o Anjo de Ricardo seja autoimune. A revelação surpreendeu, já que os dois são bem próximos no reality show.

Mentiu para ajudar

Em conversa com Aline Wirley, Amanda confessou que mentiu para Cara de Sapato durante a crise de ansiedade que ele teve, na tarde de sábado. A mentira foi para ajudá-lo a não ficar mais nervoso.

“Vi que ele tava taquicárdico, com a frequência. Falei que tava com 90, aí ele disse que ok. Eu menti de amiga. Porque se eu falasse que ele tava com 120... Aí a gente começou a conversar, peguei no pulso dele para fazer massagem e vi que abaixou”.

After dos cria

Os brother mais uma vez fizeram um after após a festa. No entanto, dessa vez, eles sujaram a sala e tomaram advertência da produção do programa.

Eles jogaram na sala resto de comidas e alguns itens da festa, como chantilly. A produção pediu que eles limpassem o vidro da sala na hora, que estava completamente sujo.

No after, Larissa ainda se irritou com o affair, Fred Desimpedidos, após ele jogar creme hidratante no rosto dela. Nas redes sociais, circula um vídeo em que ela dá um tapa no jornalista após não gostar da atitude dele. O termo “expulsão” está em alta no Twitter, com os usuários pedindo que a professora seja expulsa do programa.

Ainda no pós-festa, Marvvila comentou com Sarah Aline que o banheiro da casa estava vomitado, com sangue na parede e absorventes no chão. A cantora disse a Sarah que Bruna foi a responsável pela sujeira e que, após dormirem e acordarem, conversariam com a atriz.