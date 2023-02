Quem está com o Monstro do BBB 23? Veja qual é o castigo

Seguindo a dinâmica semanal do Big Brother Brasil (BBB) 23, dois participantes foram escolhidos, pelo vencedor da Prova do Anjo deste sábado (18), para o castigo do Monstro. Desta vez, os "azarados" terão que extravasar toda a raiva no gramado da casa mais vigiada do Brasil.

QUEM ESTÁ NO MONSTRO?

Selecionados pelo anjo Ricardo, Cristian e Cézar Black assumirão os postos de monstros durante essa semana. Ambos permanecerão no castigo até a próxima formação de Paredão, no domingo (19).

Ao receber o castigo, Cezar, que é líder e, por isso, estava no VIP, foi automaticamente para a Xepa.

QUAL O CASTIGO DO MONSTRO?

Intitulada "Monstro Pavio Curto", a punição exige que os dois castigados fiquem caracterizados de "irritadinhos" durante o tempo todo, e, ao sinal do Monstro, dirijam-se à área reservada, onde deverão extravasar toda a falta de paciência.

Além disso, cada escolhido perdeu 300 estalecas.