Quem ganhou o Poder Coringa do BBB hoje (18)? Veja como foi a dinâmica

Cristian arrematou o Poder Curinga da semana no BBB 23. Neste sábado (18), no momento do Raio-X no confessionário, o brother deu o maior lance de estalecas da casa e ganhou o poder de escolha.

Porém, houve uma falha técnica antes de a produção anunciar quem arrematou o poder, o que impediu os participantes do reality a descobrirem o ganhador. Depois, o problema foi resolvido e houve o anúncio.

Nesta semana, o Poder Curinga é impedir um brother de votar na formação do próximo paredão, que acontece no domingo (20). O leilão da semana aconteceu no sábado por conta da prova do líder que foi de resistência.

Além do Poder Curinga, as penalidades da última prova do líder também devem movimentar ainda mais o jogo. Fred já está no paredão e Cara de Sapato não poderá votar na próxima berlinda.

COMO FOI A DINÂMICA?

Semanalmente, os brothers concorrem ao Poder Curinga, dinâmica que movimenta a votação do domingo.

Os brothers e sisters tinham de dar seus lances no momento que iam fazer o Raio-X no confessionário. Sem saber os lances adversários, eles podiam usar suas estalecas.