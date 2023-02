Reação de brothers com desistência de Bruno Gaga do BBB 23 viraliza nas redes

Quando Bruno Gaga abriu a proteção do botão da desistência, o participante Alface já começou a correr na direção dele. Porém, no percurso da cozinha para a sala, o brother já apertou o botão, consolidando a saída da casa do BBB 23. Bruna e Sapato que também estavam no local, chegaram logo depois.

"Não, Gaga. Gaga!", gritou Alface ao correr em direção ao amigo. Bruna gritou muito: "Não! Gaga, Gaga, Gaga....". Já Cara de Sapato perguntou: "que foi isso, Gaga?".

O desespero dos três na sala chamou atenção dos outros participantes. Com os gritos, Gabriel Santana admitiu que pensou ser o retorno da Paulinha para casa. "Estava pronto para recepcionar ela", disse.

Aline, Amanda, Sarah, Cristian e Key chegaram depois, chocados com a notícia. Bruno se despediu dos colegas de confinamento entre abraços e lágrimas.

Os participantes do Grupo Deserto, aliados de Gaga no jogo, foram os mais abalados com a ação do ex-brother. Amanda, Aline, Fred, Bruna e Larissa choraram muito com a saída dele.

Paredão Falso

No momento da desistência, Gabriel, Marvvila, Larissa, Fred e Cezar Black estavam na piscina. Ao ouvir os gritos, Larissa perguntou se alguém havia apertado o botão de desistência, enquanto os participantes pensaram que a Paula tinha retornado.

"Se for a Paula, eu já sabia", disse Marvvila. Porém, logo descobrem que Bruno tinha desistido do programa.

Na despedida dele, Bruno pediu desculpa "por qualquer coisa" para Fred Nicácio. Os dois viveram uma rivalidade dentro do programa. "Não foi nada, não foi nada. Só quem está aqui sabe a pressão toda", garantiu o médico.

Aline revela sentimento de culpa

Alguns minutos após a saída de Gaga, Aline vai para o jardim e desabafa com Amanda: "Será que eu falei alguma coisa que não devia ter dito? Eu fui insensível com ele".

Tentando consolar, Amandinha garantiu: "Amiga, você não foi. Não se culpe, não carregue um peso que não é seu. Você não foi. Dinheiro nenhum vale a gente se perder do que a gente é. Ele se tocou disso".

Também depois da saída dele, Cara de Sapato revela estar ansioso e Amanda segura a mão dele enquanto o participante cozinha.

Nota oficial da equipe do Bruno

"É com muita tristeza e dor no coração que a equipe do Bruno Gaga vem a público comunicar que Bruno desistiu do Big Brother 2023. Seu sonho sempre foi estar no BBB para mudar a vida de sua família e mostrar a pessoa alegre, cheia de personalidade e contagiante que ele é".

Legenda: Participantes tentaram consolar Bruno após a saída Foto: Reprodução

"No entanto, os desafios, pressões e autojulgamentos desencadearam em Bruno crises de ansiedade e uma tristeza da qual ele nunca tinha lidado. Por esse motivo, ele preferiu sair do programa, recobrar sua luz e se reconhecer como pessoa.

Nós agradecemos de coração a todos que apoiaram Bruno, dentro e fora da casa, e a todos aqueles que torciam por ele. Agora nós vamos torcer por ele aqui fora, porque com certeza ele nasceu para brilhar".