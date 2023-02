Como vai ser a dinâmica da 5ª semana do BBB 23? Veja detalhes

A dinâmica dos próximos dias do BBB 23 foi revelada nesta quinta-feira (16). O cronograma da semana começa com a Prova do Líder, realizada na noite desta quinta, com todos os participantes jogando.

Haverá consequências para os nove primeiros brothers que deixarem as provas, inclusive mandando um deles direto ao paredão.

No sábado (18), os participantes apostam estalecas para o 'Poder Curinga'. Quem arrematar terá direito ao "poder do silêncio", que impede alguém da casa de votar no próximo paredão. A Prova do Anjo, marcada também acontece no sábado.

Paredão triplo

Durante a formação do paredão de domingo (19), já haverá um emparedado pela consequência da Prova do Líder. Esse emparedado pela prova tem direito a um contragolpe.

O anjo imunizará um participante e o líder indicará outro para ir à berlinda. O dono do 'Poder Curinga' pode impedir um dos brothers da casa de votar.

Já a votação dos outros participantes acontece de forma aberta. Haverá Prova Bate-Volta. O resultado da eliminação acontece na terça-feira (21).

Cronograma

Quinta-feira (16): Prova do Líder

Prova do Líder Sábado (18): Prova do Anjo e Poder "Curinga"

Prova do Anjo e Poder "Curinga" Domingo (19): Formação do Paredão

Formação do Paredão Terça-feira (21): Eliminação

