Desistente do BBB, Tiago Abravanel comenta saída de Bruno

O ator Tiago Abravanel demonstrou apoio a Bruno Gaga, que desistiu do BBB 23 nesta sexta-feira (17). O artista, que optou por deixar o Big Brother Brasil 22, fez uma transmissão em seu perfil no Instagram para falar sobre o tema.

"Acabaram de me falar que o Bruno Gaga apertou o botão [de desistência] e me veio obviamente muitas sensações. Meu coração acelerou", disse.

Tiago disse que decidiu fazer a live para prestar solidariedade ao Bruno e sua família. Ele disse que a experiência do Big Brother é positiva, mas muito desafiadora.

"Não é fácil, vocês sabem que não é fácil. Vocês nem imaginam o quanto é difícil. A gente viu, o Brasil todo viu que o Gaga não tava bem, e que bom que ele conseguiu ter força para entender a hora de parar", disse Abravanel, neto do apresentador Silvio Santos.

Tiago Abravanel Ator e cantor Muitas vezes a gente só tá pensando no jogo, só tá pensando no nosso entretenimento, mas existem coisas mais fortes e importantes do que isso. Somos seres humanos, temos sentimentos e a nossa saúde mental é uma das coisas mais valiosas que a gente tem na nossa vida

Abravanel pediu que os seus seguidores e o público do programa tenham solidariedade e acolham Bruno. "Desistir também faz parte do jogo. Desistir também é uma escolha. E uma escolha, no nosso caso, por nós", finalizou.

O que perde ao apertar o botão da desistência?

Bruno abalou os outros participantes do BBB 23 ao apertar o botão. "Muita pressão, saudades dos meus pais, minha família! Cheguei no meu limite! Não tava conseguindo ser eu... tava sofrendo muito!", justificou.

Assim como Abravanel e Lucas Penteado, que desistiram das outras edições, o brother perde todos os prêmios que ganhou durante o reality, assim como o cachê da participação. Os anônimos do pipoca recebem um salário mínimo por mês, acrescido de mais R$ 500 por semana.

Além disso, não pode participar das atrações da TV Globo, como Mais Você, Domingão com Huck e os programas do Multishow. Normalmente, os eliminados dão entrevistas relatando as experiências na casa.