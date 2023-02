Cara de Sapato elogia Daniel Alves sem saber da prisão do jogador: 'humildaço'

Em conversa com Gustavo, no quarto Fundo do Mar, Cara de Sapato elogiou o jogador brasileiro Daniel Alves no BBB 23, na madrugada desta sexta-feira (17).

“Daniel Alves é brabo demais. Gente boa, véi. Muito. Humildaço”, disse o lutador.

Cara de Sapato não sabe que Daniel Alves está preso na Espanha, desde o dia 20 de janeiro, acusado de estuprar uma mulher de 23 anos no banheiro de uma boate em Barcelona. O lutador foi confinado para participar do reality show da TV Globo antes do escândalo acontecer.

Cara de Sapato foi o primeiro a deixar a prova do líder do programa, que iniciou no programa ao vivo de quinta-feira (16). Já Gustavo foi o segundo.