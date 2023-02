Virginia Fonseca estreia em trio em Salvador e acompanha Zé Felipe em shows no Ceará

A influenciadora digital Virginia Fonseca fará sua estreia no Carnaval de Salvador, nesse sábado (18). Segundo o colunista Léo Dias, do Metrópoles, ela subirá no trio da grife Dolce & Gabbana e curtirá o Carnaval ao lado de celebridades como Bruna Marquezine.

O trio, que fará o circuito Barra-Ondina, terá apresentação de Major Lazer, Àttooxxá e Tropkillaz.

Após Salvador, Virginia acompanhará somente a agenda do marido, Zé Felipe, em shows nas cidades cearenses de Baturité, Acaraú, Paracuru e Quixadá.

Participação especial

Na última terça-feira (14), Virginia participou da gravação de um clipe de Wesley Safadão e Zé Felipe. A princípio, a influenciadora estava no set de filmagens apenas para acompanhar o marido. No entanto, o alvoroço nos bastidores com a presença dela foi tão grande que Virginia foi convidada por Wesley para entrar na gravação.

A música de Safadão em parceria com Zé Felipe e Igow ainda não tem data de estreia.